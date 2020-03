Vor wenigen Tagen hat Wirecard seine Prognose für 2020 bestätigt. Damals betonte man, dass man die Ausfälle in der Touristik- und Gastronomiebranche dank des Wachstums in anderen Bereichen kompensieren könne. Die Analysten von HSBC klingen vor dem Wochenende nicht ganz so optimistisch. Sie gehen davon aus, dass der derzeitige Stillstand in vielen Bereichen des Lebens auch Zahlungsabwickler wie Wirecard treffen werde. Viele ...