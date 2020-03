Die Analysten der Deutschen Bank überprüfen in einer Branchenstudie verschiedene Unternehmen aus der Stahlbranche. Dazu zählt auch Salzgitter. Wie bisher gibt es eine Halteempfehlung für die Aktien von Salzgitter. Das Kursziel lag bei 14,00 Euro. Es sinkt in der neuen Studie auf 12,00 Euro ab.Das erste Quartal ist branchenweit solide ausgefallen. Corona sorgt jedoch für neue Herausforderungen in der Branche. Die Auswirkungen ...