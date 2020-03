Gespräch: „Digitale Reife macht krisenresistenter, schneller und besser“

In der Corona-Krise zeigt sich, wer technisch schnell die Kurve in Richtung Home Office kriegt und wer rausfliegt. Der Mitgründer des Aktienfonds The Digital Leaders (ISIN: DE000A2H7N24), Baki Irmak, über Gewinner und Verlierer in der Krise und wichtige Lehren.Herr Irmak, Ihr Fonds, der Digital Leaders, hat seit Jahresbeginn zirka 14 Prozent verloren. Das sind immerhin 6 Prozentpunkte weniger als Ihre Benchmark , der MSCI World. Haben Sie irgendwo abgesichert?Baki Irmak: Nein. Wir haben weder gehedgt, noch sehr viel Cash gehalten. In der ersten panischen Woche des Crashs haben wir sogar mehr verloren als unsere Benchmark. Die Investoren flüchteten alle aus der einzigen Tür raus, die noch offen war, nämlich Aktien. Die Bond-Märkte haben gleich in der ersten Phase...