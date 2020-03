Wirecard und Cytodyn – was für den Kauf spricht

Liebe Leser, wir haben heute im Börsenbrief bei uns – hier zu sehen – ein Bonus-Spezial und dort ein Papier auf Wirecard gefunden, das sensationell in seinen Konditionen ist. 40 Prozent Rendite, wenn die Aktie nicht unter 70 Euro fällt. Dabei ist das Produkt NICHT teurer als die Aktie. Solch geniale Papiere gibt es nur aktuell dank der sehr hohen Volatilität. Doch bei Wirecard stellen sich ein paar Fragen. Ist die Aktie aus dem Gröbsten raus? Ist nicht sogar die 150 Euro-Marke wieder drin und was sagt die Anleihe? Warum ist diese nicht aussagekräftig? Und wie sieht es fundamental jetzt aus. Dazu gehen wir heute explizit mal auf Cytodyn ein. Eine Knalleraktie und das hat Gründe. All das bei uns heute, dazu Intraday zwei Trades im DAX und ein Papier, das eine Idee für 2020 Dezember schon widerspiegelt. Wer Lust hat – Sie können uns hier testen, jederzeit kündbar.