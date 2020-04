Mit einem neuerlichen Rückgang dürften Schnäppchenjäger abermals auf ihre Kosten kommen. Denn mittel- und langfristig stimmt es einfach bei Wirecard, sodass viele Anleger vermutlich an der Seitenlinie nur darauf warten, dass die Kurse weiter in die Knie gehen, um hier noch einmal günstig reinzukommen.

Die Corona-Krise beeinträchtigt natürlich auch das Geschäft von Wirecard. Andererseits wird derzeit so viel online eingekauft wie noch nie, wovon auch Wirecard profitiert. Wie groß die Gewinnchancen der Aktie bei einem günstigen Einstiegskurs sind, verdeutlicht ein Blick in die Vergangenheit. So errechnet sich auf Sicht von zehn Jahren eine Aktienperformance von fast 1.400 Prozent. Wer die Aktie sogar seit 15 Jahren im Depot hat, kommt heute auf ein Plus von sagenhaften 7.000 Prozent!