Alleine im Bundesland Berlin-Brandenburg sind bislang bei der Investitionsbank Berlin (IBB) über 130.000 Anträge von Selbständigen aus dem Mittelstand auf Soforthilfe beantragt worden. Das berichtete am 31. März um 20 Uhr die ARD-Tagesschau.[ii]

Von den SoforthilfeAnträgen der Selbständigen und kleineren Unternehmen seien bislang 30.000 Anträge genehmigt worden.



Bis zu 15.000 Euro können Selbständige für drei Monate erhalten. Für viele ist das aber trotzdem nur ein Tropfen auf den heißen Stein.



Auch die Kreditzusagen der Politiker reichen nicht. In Berlin steht zwar ein Topf von 200 Millionen Euro für Kredite an den Mittelstand zur Verfügung. Doch dieser ist schon jetzt komplett leer und muss auf mindestens 300 Millionen erhöht werden.[iii]



Millionen Arbeitnehmer sind in Deutschland in Kurzarbeit. Betroffen sind Stand 31. März 470.000 Betriebe. Hunderttausende könnten schon bald ihre Jobs ganz verlieren. Selbst in den USA befürchten Wirtschaftsökonomen, dass die Corona-Krise in die große Rezession münden könnte, wie im Jahr 1948, als rund ein Viertel aller US-Arbeitnehmer arbeitslos war. Eine der größten amerikanischen Tageszeitung, die «USA Today», schreibt:

«Die Arbeitslosenquote in den USA könnte im zweiten Quartal (2020) schwindelerregende 32,1% erreichen, da 47 Millionen Arbeiter inmitten des Coronavirus-Ausbruchs entlassen werden, so die Schätzungen, die in einem Blog der Federal Reserve Bank of St. Louis veröffentlicht wurden. Dies wäre die höchste Arbeitslosenquote seit 1948 und würde die 25%-Quote während der Weltwirtschaftskrise bei weitem übertreffen.»[iv]