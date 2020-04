Henkel im Erholungsmodus, noch!

Mitte 2017 markierte das Wertpapier von Henkel noch einen stolzen Kurswert von 114,60 Euro, anschließend ging die Aktie jedoch nach einer mehrjährigen Aufwärtsphase in eine regelkonforme Konsolidierung über. Nach Auflösung einer markanten SKS-Formation fiel das Papier wie erwartet in den Bereich von 76,80 Euro und Unterstützung aus 2014/2015 zurück. In 2019 war die Henkel-Aktie mit einer Stabilisierungsphase beschäftigt, die jedoch abrupt durch den massiven Kursrutsch an den Finanzmärkten rund um den Erdball zu Beginn dieses Jahres beendet wurde. Henkel setzte auf 55,00 Euro und somit eine niedrigere Unterstützungszone aus 2012/2013 zurück. Seit einigen Wochen läuft nun ein Rebound, aktuell steckt die Aktie jedoch an den mittleren Kursen aus 2013 um 65,00 Euro fest. Dieses Niveau muss jedoch nachhaltig überwunden werden, damit zumindest ein Rücklauf an die große Unterstützung aus den letzten sechs Jahren gelingen kann.