Wohl den Unternehmen, die sich in diesen schwierigen Zeiten noch finanzieren können. TriStar Gold Inc. (TSXV: TSG, FRA: 7TG) hat in diesem Sinne rechtzeitig vorgesorgt und soeben die letzte Ratenzahlung über 1,5 Mio. US-Dollar von Royal Gold erhalten. Insgesamt hat Royal Gold damit seit August vergangenen Jahres 8 Mio. USD an Tristar gezahlt. Als Gegenleistung erhält Royal Gold für die gesamte Betriebsdauer eine 1,5prozentige NSR-Royalty für das Projekt Castelo de Sonhos (CDS) in Brasilien. Im August vergangenen Jahres hatte TriStar die Royalty Vereinbarung abgeschlossen.

TriStar sei finanziell jetzt bestens gerüstet, um „den Wert dieses fantastischen Projekts zu erschließen“, sagte Nick Appleyard, President und CEO von TriStar. Die Ergebnisse der jüngsten Bohrungen geben Anlass zum Optimismus, nicht nur wegen der stellenweise höheren Erzgehalte, sondern weil die Ergebnisse insgesamt das PEA-Ressourcenmodell von Tristar bestätigen. Mit diesen zusätzlichen Ergänzungsbohrungen über rund 20.000 Meter sollte Tristar in der Lage sein, einen beträchtlichen Teil der Ressourcen auf Esperança South aus der Kategorie inferred in die Kategorie indicated hochzustufen. Damit wird eine solide Basis für Reservenberechnungen im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie geschaffen.