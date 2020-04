Corona-Crash: Auf diese Titel setzt Frank Fischer

Infolge der Corona-Krise sind die Märkte nervös, und die Situation bleibt vorerst angespannt: Anlageprofi Frank Fischer, Vorstand und Investmentchef des Fondshauses Shareholder Value Management, hat zuletzt nach krisenresistenten Titeln Ausschau gehalten. Wo er fündig geworden ist. Angesichts der Epidemie mit dem Corona-Virus, die vielerorts soziale Kontaktsperren nach sich gezogen hat, rumpelt es an den internationalen Märkten weiterhin gewaltig. Allerdings haben nicht alle Unternehmen gleichermaßen Einbußen erlitten. "Zu den am wenigsten betroffenen Branchen gehören etwa der Energie- und Wassersektor, aber auch die Pharmabranche und zunächst auch noch der Immobiliensektor", beobachtet Anlageprofi Frank Fischer. Der Vorstand und Investmentchef der Frankfurter Fondsboutique...