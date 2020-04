ams will eigene Aktien zurückkaufen

Aufgrund von Programmen zur Mitarbeiter-Beteiligung wird die ams AG eigene Aktien zurückkaufen. „Der Rückkauf eigener Aktien erfolgt über die ordentliche Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zum Marktpreis. Das Rückkaufprogramm beginnt am 8. April 2020 und dauert bis spätestens 4. Dezember 2021”, kündigt das österreichische Unternehmen am Montag an. Maximal sollen rund 13,7 Millionen ams Aktien erworben werden.Die ams ...