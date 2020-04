Das mehrwöchige Lahmlegen der meisten gesellschaftlichen Aktivitäten führt hurtig in die größte Wirtschaftskrise des Jahrhunderts.

09.04.2020 - Der März hatte es in sich. Anstatt den jahreszeitlichen Wechsel vom Winter zum herbeigesehnten Frühling gemütlich in den Vordergrund zu bringen, dominierten Ausnahmezustände in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. In rasanter Geschwindigkeit wird die Wirtschaft mindestens temporär dezimiert und die öffentlichen Finanzen dauerhaft zerrüttet.

