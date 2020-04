Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf seit dem Jahr 2000 zeigt eine große und volatile Handelsspanne zwischen 55,00 und im Hoch 439,00 Euro in der Nintendo-Aktie an. Das letzte markante Hoch markierte das Wertpapier Ende 2007, bevor es im Zuge der letzten großen Krise in den Unterstützungsbereich von rund 112,00 Euro wieder abwärts ging. Seit 2015 herrscht aber ein intakter Aufwärtstrend und konnte die Notierungen des japanischen Spieleherstellers wieder deutlich auf Kurs bringen. Anfang 2018 bestritt die Aktie bei 377,95 Euro ihr letztes Verlaufshoch. Über diese Niveaus konnte sich das Papier zuletzt aber dynamisch hinwegsetzen und steuert nun auf seine Höchststände aus 2007 zu. Solange der Shutdown weltweit andauert und Menschen dazu gezwungen sind zu Hause zu verbringen, ist ein weiterer Anstieg durchaus vorstellbar und birgt vielversprechende Handelsansätze.

Auf 13-Jahres-Hoch

Der äußerst dynamische Ausbruch über die Widerstandszone aus 2018 bei 377,95 Euro hat nun direktes Aufwärtspotenzial zurück an die Verlaufshochs aus 2007 bei 439,00 Euro freigesetzt. Dabei unterstreichen die zuletzt gerissenen Kurslücken auf der Oberseite den Willen der Käufer, wovon auch noch nicht investierte Investoren profitieren können. An den Hochs aus 2007 muss sich der weitere Weg aber erst noch zeigen. Trotzdem sollte in der aktuellen Phase noch einmal ein kurzzeitiger Pullback zurück an 377,95 Euro einkalkuliert werden, dieser könnte unmittelbar oder ein wenig später einsetzen. Kritisch wird es allerdings unter der Horizontalunterstützung von 363,50 Euro, in diesem Fall würden direkte Rücksetzer in den Bereich des 50-Wochen-Durchschnitts (blaue Linie) bei 332,52 Euro drohen. Angesichts der dynamischen Aufwärtsbewegung erscheint dieses Szenario jedoch zweitrangig.