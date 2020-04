Broker Vergleich, um den Besten Broker zu finden

Die Anlage in Aktien und Fonds war, ist und bleibt spannend. Sogar noch mehr in Zeiten der Corona-Kriese. Inzwischen können mit normalen Spareinlagen kaum mehr Zinsen erwirtschaftet werden. Das Geld zur Bank bringen, um es auf dem Sparbuch oder als Tagesgeld anzulegen, ist meist nur noch ein Minusgeschäft für deutsche Sparer. Wer Rendite erzielen möchte und ein optimales Chancen-Risiko-Verhältnis haben möchte, ist mit Aktienanlagen und dem unterstützenden Aktienscanner auf bestem Wege. Doch um in Aktien zu investieren und in Fonds anlegen zu können, wird ein Wertpapierdepot benötigt. Um ein solches Depot zu finden, ist ein Vergleich von Brokern nicht nur sinnvoll, sondern sehr empfehlenswert. Bei einem solchen Vergleich, in dem sich mehrere Onlinebroker finden lassen, können verschiedene Punkte angegeben werden. Die Faktoren, die für die Suche nach dem passenden Depot und Onlinebroker wichtig sind, haben wir natürlich für Sie zusammengestellt.

Die wichtigsten Punkte zur Depotwahl

Ein Wertpapierdepot ist nicht gleich ein Wertpapierdepot. Für ein gutes Depot, wie beispielweise das der Onvista Bank, sprechen mehrere Faktoren. Hier finden Sie ausführlichere Informationen zu den einzelnen Punkten, die für einen Broker Vergleich relevant sind.

Kosten für die Depotführung

Die Kosten, die für die Führung des Wertpapierdepots anfallen, können sehr unterschiedlich sein. Viele gute Broker, wie das der Onvista Bank, bieten ihr Depot mit kostenfreier Depotführung an. Es ist deshalb wichtig, bei einem Vergleich direkt auf diesen ersten Punkt zu achten. Da es immer mehr Banken und Broker gibt, bei denen für die Depotführung keine Kosten anfallen, bietet es sich natürlich an, diesen Punkt als einen der wichtigsten bei der Suche nach dem passenden Onlinedepot anzuerkennen.



Berechnet eine Bank oder ein Onlinebroker Gebühren für die Depotführung, sollten sich zumindest die anderen Kosten, wie die Kosten für die Wertpapierorder, in einem dementsprechenden Rahmen bewegen. Am besten ist es jedoch, direkt ein Wertpapierdepot mit kostenloser Depotführung zu eröffnen, da sich hierdurch über das Jahr hinweg einiges an Geld sparen lässt und was gleichzeitig eine positive Auswirkung auf die Gesamtrendite hat.