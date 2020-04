× Artikel versenden

MedMira Corona Schnelltest startet in USA! Webb Diagnostic Technologies startet COVID19 Schnelltest in USA von MedMira. Tests brauchen unter 1 Minute und sind +99% korrekt!

So und los gehts in den USA! Ein Artikel in der Nashville Post Zeitung von gestern sagt dass Webb Diagnostic Technologies den Verkauf in den USA startet. Das Produkt kommt von MedMira wie im Artikel beschrieben. Der Test selbst braucht unter 1 Minute um ein zu +99% korrektes Ergebnis zu bringen. Das sind Werte die so niemand im Markt bisher erreicht hat.





