Ich habe lange Zeit nichts zum Unternehmen geschrieben, da ich einfach abwarten wollte und auch keine falschen Hoffnungen wecken wollte. Gestern Abend jedoch hat MedMira geliefert.

Originalnews English MedMira Webseite: https://www.medmira.info/post/u-s-fda-approves-medmira-s-advanced-reve ...

MedMira Inc. gab zurecht mit Stolz die erfolgreiche 510(k)-Zulassung für den HIV-2-Anspruch des Reveal® G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltests in den Vereinigten Staaten bekannt. Diese Errungenschaft stellt einen bedeutenden Meilenstein für MedMira dar und positioniert das Unternehmen als wichtigen Akteur im Bereich der HIV-Tests, der die Nachfrage nach umfassenden HIV-Screenings befriedigen kann, die von verschiedenen staatlichen Gesetzen im ganzen Land vorgeschrieben werden.

"Wir freuen uns sehr, die 510(k)-Zulassung für den HIV-2-Anspruch des Reveal® G4 Rapid HIV-1/2-Antikörpertests in den Vereinigten Staaten bekannt zu geben", sagte Hermes Chan, CEO von MedMira. "Dieser Meilenstein unterstreicht unser Engagement, qualitativ hochwertige diagnostische Lösungen anzubieten, die der dynamischen Landschaft des HIV-Screenings gerecht werden. Die Aufnahme des HIV-2-Claims erfüllt nicht nur die behördlichen Anforderungen, sondern positioniert uns auch als Vorreiter bei der Erfüllung der besonderen Bedürfnisse von Gesundheitsdienstleistern und Gemeinden im ganzen Land."

Damit kann man nun aktiv den Verkauf der Tests betreiben und die Kooperation mit einem großen Vertriebsnetz das auch ganz Südamerika umfasst sollte hier greifen.

Hinzu kommen etliche Staatliche Stellen die die MedMira Tests sehnsüchtig erwarten.

Mit dem erweiterten Anspruch und dem laufenden Streben nach dem CLIA-Waiver-Status rechnet MedMira im kommenden Jahr mit einem deutlichen Anstieg der Nachfrage nach dem HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest Reveal® G4. Das Unternehmen ist optimistisch, dass es durch das Angebot eines qualitativ hochwertigen, schnelleren und leichter zugänglichen Antikörpertests für medizinisches Fachpersonal und Einzelpersonen in den Vereinigten Staaten einen positiven Einfluss auf den Kampf gegen HIV ausüben kann.

Die Erweiterung des Reveal® G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltests um die Angabe HIV-2 ist angesichts der unterschiedlichen Prävalenz von HIV-Subtypen in den Vereinigten Staaten besonders wichtig. Diese Freigabe erfüllt nicht nur die behördlichen Anforderungen, sondern entspricht auch den sich entwickelnden Bedürfnissen von Gesundheitsdienstleistern und Initiativen des öffentlichen Gesundheitswesens und stellt sicher, dass Personen genaue und zuverlässige Ergebnisse sowohl für HIV-1 als auch für HIV-2 erhalten.

Der Reveal® G4 HIV-Schnelltest hat durchweg eine außergewöhnliche Leistung gezeigt, und mit dem erweiterten Anspruch ist er gut positioniert, um die Nachfrage nach einer schnellen und zuverlässigen Testlösung zu erfüllen. Die Aufnahme des HIV-2-Claims stärkt den Nutzen des Tests und die Übereinstimmung mit verschiedenen staatlichen Gesetzen und macht ihn zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen HIV.

In Anbetracht dieses Erfolges bemüht sich MedMira aktiv um eine CLIA-Ausnahmegenehmigung (Clinical Laboratory Improvement Amendments) für den Reveal® G4 Rapid HIV-1/2 Test. Die CLIA-Ausnahmegenehmigung wird, sobald sie erteilt ist, die Zugänglichkeit des Tests vereinfachen und einem breiteren Kreis von Angehörigen der Gesundheitsberufe die Möglichkeit geben, ihn anzuwenden. Es wird erwartet, dass dieser strategische Schritt die Reichweite und Wirkung des Reveal® G4 HIV-1/2-Tests erhöht und ihn für Gemeinden in den gesamten Vereinigten Staaten leichter zugänglich macht.

MedMira ist ein führender Entwickler und Hersteller von Rapid Vertical Flow Technology®-Diagnostika. Die Tests des Unternehmens ermöglichen Krankenhäusern, Labors, Kliniken und Einzelpersonen eine sofortige Diagnose von Krankheiten wie HIV, Syphilis, Hepatitis und SARS-CoV-2 in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden weltweit unter den Marken Reveal®, REVEALCOVID-19®, Multiplo® und Miriad® vertrieben. Der auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology basierende HIV-Schnelltest von MedMira ist der einzige weltweit, der in Kanada, den Vereinigten Staaten, China und der Europäischen Union zugelassen ist. Die Unternehmensniederlassungen und Produktionsstätten von MedMira befinden sich in Halifax, Nova Scotia, Kanada.

MedMira könnte durch weitere Zulassungen sehr schnell steigende Umsätze generieren und die Aufmerksamkeit der Pharmabranche dürfte nun gewiss sein.

Wir sehen hier vor allem Roche und Abbott als natürliche Partner an. Aber auch eine Novartis könnte im Boot sein. Fakt ist dass bei einer Übernahme deutlich Kurse über 1 CAD zu sehen wären. Wenn das Unternehmen auch die Verkäufe richtig ins Laufen bringt und wir sehen hier die Staatliche Seuchenbehörde CDC aber auch, Krankenhäuser, das Militär und weitere Nutzer als kurzfristig machbar an, wären Umsätze jenseits der 50 Mio. USD Marke für 2025 realistisch was den Unternehmenswert stark nach oben verändern würde.

Chart MedMira:

Wir sehen hier einen Doppelboden der nun gehalten hat und es könnte sich eine Umkehrformation ergeben mit einem ersten Kursziel von 0,88 CAD. Danach wären 1,25 CAD und längerfristig beim genannten Umsatz oben auch das alte Hoch vom Februar 2002 bei 2,50 CAD machbar.

Ich bin Aktionär des Unternehmens weshalb hier auch ein Interessenskonflikt besteht.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Ihr Jochen Staiger

