Barings-Strategin: Wird das „Whatever It Takes“ der Zentralbanken ausreichen?

"Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem sich einige fragen, ob das „Whatever It Takes“ der Zentralbanken ausreichen wird. Gibt es eine Sprache, in der dieser Satz überhaupt Sinn macht? Dennoch werden die Fed und die EZB, wenn sie diese Woche zusammenkommen, bereit sein zu erklären, dass sie in der Tat über die Unendlichkeit hinausgehen können. Die Magie dieser Zentralbanken besteht darin, gar kein Budget zu haben; aber sie können die Märkte betäuben, bis sich Angebot und Nachfrage anpassen. Irgendwann wäre es jedoch nützlich, wenn sie den Weg vom Ziel unterscheiden könnten.

Der jetzt veröffentlichte Euro Area Bank Lending Survey zeigt nicht wirklich überraschend, dass die Kreditnachfrage der Unternehmen durch die Decke geht. Mehr als 80% der Banken berichten, dass sie in der zweiten Märzhälfte eine Nachfrage nach Darlehen erhalten haben, ein Rekordhoch seit Bestehen der Umfrage. Im Juni werden neue TLTROs zu negativen Zinssätzen in Kraft treten, die sogar unterhalb des Leitzinses liegen, was einen guten Einblick der EZB in eine Region offenbart, in der drei Viertel der Finanzmittel durch das Bankensystem vermittelt werden."