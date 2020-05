Die USA wollen das Bauprojekt mit Sanktionen stoppen. Die Schweizer Firma Allseas, die mit Spezialschiffen Rohre in der Ostsee verlegt hatte, stellte Ende vorigen Jahres ihre Arbeiten ein. Washington warnt vor zu großer Abhängigkeit der EU von russischem Gas. Auch die Ukraine und mehrere EU-Staaten wollen das Projekt verhindern.

Eine im April verabschiedete Änderung der EU-Gasrichtlinie sieht vor, dass EU-Energieregeln auch für Pipelines gelten, die aus Drittstaaten in die Europäische Union führen. Demnach dürfen die Produktion von Erdgas und der Betrieb der Leitung nicht in einer Hand liegen - anders als bisher bei Nord Stream 2 vorgesehen. Das Unternehmen will, dass seine Pipeline von der EU-Regulierung ausgenommen wird.

Die Bundesnetzagentur habe dies in einer Vorentscheidung aber abgelehnt, berichtete das "Handelsblatt". Die Behörde äußerte sich nicht zum Ergebnis, sondern teilte der Deutschen Presse-Agentur mit: "Die Bundesnetzagentur hat den Tenor der beabsichtigten Entscheidung in Sachen Nord Stream 2 an die Verfahrensbeteiligten zur Stellungnahme verschickt. Die Anhörungsfrist endet am 8. Mai 2020. Es ist geplant, dass anschließend zeitnah entschieden wird."/cht/DP/mis