Auch in dieser Woche gibt es wieder eine spannende Innovation auf wallstreet-online.de. Ab sofort erhalten angemeldete Nutzer kleine Belohnungen für Ihre Aktivitäten auf der Plattform. Diese Belohnungen werden in Form von digitalen Auszeichnungen im Benutzerprofil, neben den Foreneinträgen und in den Portfolios (sofern ein Portfolio ausgezeichnet wurde) der Nutzer dargestellt. Eine solche Auszeichnung kann beispielsweise für eine lange Mitgliedschaft bei w:o oder „gutes Betragen“ im Forum vergeben werden. Außerdem werden Auszeichnungen verliehen, wenn die Forenbeiträge eines Nutzers von anderen w:o-Mitgliedern häufig als „interessant“ oder „informativ“ gekennzeichnet wurden. Dies sind nur einige Beispiele der derzeit sieben verschiedenen w:o-Abzeichen, die in verschiedenen Abstufungen erreicht werden können.

Auf der eigenen Profilseite werden die Auszeichnungen wie folgt angezeigt: