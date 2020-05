Blue Cap schließt em-tec-Deal mit Dover ab

Die Beteiligungsgesellschaft Blue Cap hat den Verkauf ihrer Beteiligung an em-tec perfekt gemacht. Käuferin der 100-prozentigen Beteiligung an dem Medizintechnik-Unternehmen ist die zur US amerikanischen Dover Corporation gehörende Dover Germany GmbH. Der Verkauf wurde mit Wirkung zum 30.04.2020 vollzogen und sei damit abgeschlossen, so Blue Cap am Montag.Aus dem profitablen Verkauf fließen den Münchenern 25 Millionen Euro ...