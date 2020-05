Standorte von Pandemie kaum Betroffen

Die Aufwärtsbewegung seit den Märztiefs bei 28,68 Euro ist weiterhin intakt, allerdings stellt das Niveau um 44,00 Euro eine wichtige Hürde dar. Erst oberhalb dieser Kursmarke kann daher eine Fortsetzung der Erholungsbewegung in den Bereich von 46,00 darüber an 46,82 Euro favorisiert werden und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Dieses kann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB18AS erfolgen. Zwischenzeitliche Rücksetzer sollten aber zwingend einkalkuliert werden, die zu heute gerissene Kurslücke könnte Bären kurzfristig noch einmal auf den Plan rufen. Abschläge auf 41,11 Euro wären dann möglich, spätestens am EMA 50 bei 39,21 Euro sollte aber eine nachhaltige Stabilisierung gelingen. Bleibt eine solche aus, müssten weitere Rücksetzer an die Zwischenstände aus März dieses Jahres um 35,37 Euro einkalkuliert werden.