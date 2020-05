Global und sauber: Blackrock startet nachhaltigen Rentenfonds

Ein neuer Anleihefonds von Blackrock soll Renditen liefern und dabei möglichst sauber bleiben. Verantwortlich ist der globale Anleihechef höchstpersönlich.Die Fondsgesellschaft Blackrock hat den Rentenfonds BGF ESG Fixed Income Global Opportunities (ISIN: LU2144843237) aufgelegt. Eigenen Angaben zufolge ist es der erste hauseigene nachhaltige Anleihefonds mit flexibler Total-Return-Strategie. Der Fonds ist in Euro aufgelegt.Verantwortlich sind einerseits das Team für globale flexible Anleihestrategien und andererseits das Team für nachhaltige Anlagen (ESG-Team). Namentlich sind das der globale Anleihe-Investmentchef Rick Rieder, seine Teamkollegen Bob Miller und Aidan Doyle und die Chefin für nachhaltige Rentenanlagen, Ashley Schulten. Sie sollen mit dem Fonds angemessene, risikobereinigte Renditen erzielen. Zugleich sollen sie auf Umwelt- und Sozialkriterien und gute Unternehmensführung achten.Die Kriterien beschreibt Blackrock wie folgt:Ausschluss gewisser Branchen wie Tabak, Waffen, Kohle und TeersandeBetrachtung der ESG-Profile von Unternehmen, mit einer Tendenz hin zu besser bewerteten Unternehmen und weg von Firmen, die in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sindStrukturelle Allokation in entsprechende grüne, soziale und nachhaltige Anleihen , die eine nachhaltige Wirkung (Impact) erzielenInvestitionen in Staats- und staatsnahe Anleihen sowie verbriefte Holdings werden anhand zusätzlicher Nachhaltigkeits-Kriterien ausgewählt.Dialog mit Emittenten über die Umgestaltung ihrer Geschäftsmodelle hin zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft