US-Anleihen starten kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag im frühen Handel kaum bewegt. Eine unerwartet schwache Inflation in den USA konnte den Festverzinslichen keine neue Richtung geben.

Zum Handelsauftakt war bekannt geworden, dass sich der Anstieg der Verbraucherpreise in den USA stark abgeschwächt hat. Im April lag die Inflationsrate bei 0,3 Prozent, nach 1,5 Prozent im März. Analysten hatten wegen dem jüngsten Verfall der Ölpreise mit einem starken Rückgang der Teuerung gerechnet, waren aber von einer Inflationsrate von 0,4 Prozent ausgegangen.