Wirecard – Schock am Freitag

Wirecard sorgt bei vielen Aktionären für Aufregung am Freitag. Die Aktie fällt unter die lange verteidigte 80-Euro-Marke. Zu der ohnehin schon angespannten Lage rund um den Verfall um 17.30 Uhr kommen News zur Tochter al Alam in Dubai, die von Wirecard-Shorties breitgetreten werden. Demnach hat Wirecard, die im Zentrum der Anschuldigung stehende Tochter, in dieser Woche geschlossen. Wir haben die Nachricht in unserem Börsenbrief nach wenigen Minuten aufgegriffen und stellen ihnen die Mail hier vor. Wer täglich Analysen und Einschätzungen direkt ins Postfach haben möchte, kann unseren Dienst hier testen…