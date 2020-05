Die diesjährige Hauptversammlung der Deutschen Bank am 20.5. sollte unspektakulär verlaufen. Der ausgeknockte Ex-Global-Player wird Dividendenausfall, strenges Kostenmanagement und kleine Erfolgsfortschritte auf seinem dornigen Sanierungsweg ankündigen. Ein Appell um Staatshilfe, Androhung von Arbeitsplatzgefahr und Warnungen vor neuem Finanzcrash dürfte nicht laut zu höher sein. In der Corona, wenn viele die Gunst der Stunde nutzen um an Altmaiers Töpfe zu kommen ist so etwas ungewöhnlich. Würde man doch dem Intensivpatienten noch am ehesten eine alarmierende Notlage abkaufen. Warum scheint der gefallene Titan gegen die Corona „immun“ zu sein?

„Sündenbewältigung“, Nachrichteimmunität, Reue und Geduld bestimmen den Geschäftsalltag