Jetzt beginnen sich die 125 Millionen Dollar (CDN), die dieses Unternehmen in seine Cannabisanlagen investiert hat, wohl offensichtlich auszuzahlen. Viele Monate warteten die Anleger auf die Cannabis-Lizenz der Behörden und es war mehr als ein Geduldsspiel. Nun sind die Wartenden erlöst und die Beobachter dürften wohl beherzt auf den Kaufknopf für diese Aktie drücken:

AgraFlora Organics Int. (WKN: A2N9KA) gibt bekannt, dass das Flaggschiff des Unternehmens in Delta, British Columbia, Propagation Services Canada in Delta (JV mit Houwelings), in British Columbia, die Standard-Anbaulizenz von Health Canada erhalten hat.

Die erste Phase der Delta-Anlage umfasst 422.828 Quadratfuß Anbaufläche unter Verwendung eines hochmodernen, unter Druck stehenden, halboffenen Venlo-Gewächshausdesigns, das als eine der technisch fortschrittlichsten und umweltfreundlichsten Gewächshausplattformen in Nordamerika gilt. Die Delta-Anlage befindet sich in einem einzigartigen landwirtschaftlichen Mikroklima am Ufer des Pazifischen Ozeans, das dem Unternehmen helfen wird, hochwirksames und kostengünstiges Cannabis zu produzieren. Das Delta-Gewächshaus ist auf bis zu 2.200.000 Quadratfuß skalierbar.

Zu den Hauptmerkmalen des Delta-Gewächshauses gehören:

Voll integriertes Erdgaskraftwerk vor Ort;

Eigener energieeffizienter Luftaustausch zur Aufrechterhaltung stabiler Klimabedingungen zu einem Bruchteil der Kosten herkömmlicher HLK-Systeme;

Ebbe-Flut-Bewässerungssysteme zur Verbesserung der vollständigen Rückgewinnung der Bewässerung und Wasseraufbereitung;

Mehrstufige Zusatzbeleuchtung durch natürliches Sonnenlicht zur Förderung eines optimierten Beleuchtungsgleichgewichts;

Ein proprietäres ERP-System für ein effizientes Ressourcenmanagement und Kostenverfolgung;



Ruben Houweling, General Manager der Houweling Nurseries, erklärt, was Propagation Services Canada vom Rest unterscheidet : „Unser Unternehmen bringt 40 Jahre landwirtschaftliche Expertise in PSC ein und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Gewächshaus. Wir haben eine gut integrierte Organisation mit mehr als 200 Mitarbeitern. Unsere Anlage befindet sich in einem einzigartigen landwirtschaftlichen Mikroklima am Ufer des Pazifischen Ozeans, das dem Unternehmen helfen wird, hochwirksames und kostengünstiges Cannabis herzustellen.“

News-Fazit:

Wir denken, dass wir nicht betonen müssen, dass die Lizenz ein “Game Changer” für das Unternehmen, ABER AUCH für die gesamte kanadische Cannabisindustrie ist. Den Grund dafür haben wir in der außerordentlich guten Ausstattung des Gewächshauses verortet. Das eigene Erdgaskraftwerk hält die Energiekosten wesentlich kleiner als bei Gewächshäusern, die am öffentlichen Stromnetz hängen. Das wird sich in den Erzeugungskosten niederschlagen.

Das erzeugte Cannabis kann zu einem großen Teil Verwendung im hauseigenen Firmengeflecht finden: Brauerei, Lebensmittelfabrik und Export nach Deutschland zur 100%-Tochter Farmako.

Der Kurs dieser Aktie sollte unzweifelhaft explodieren!

AgraFlora Organics International Inc.*

WKN: A2N9KA

Börsenplätze: Frankfurt (Deutschland); Toronto (CSE Kanada, Heimatbörse)

125 Mio. Dollar investiert

AgraFlora Organics Prepares for October 17th Health Canada Edibles, Extracts and Topicals Regulations with Over C$85 Million in Dedicated PPE Expenditures Related to Cannabis 2.0 Asset Portfolio

Anlässlich der Freigabe der kanadischen Behörden für Cannabisesswaren und Cannabisextrakten (THC und CBD) hat AgraFlora Organics International zusammengefasst, was man in den letzten Jahren vorbereitet hat:

16 Mio. CAD wurden in die “Fitmachung” der Cannabis-Lebensmittelfabrik in Winnipeg und in den 76 Hektar großen Cannabis-Campus in New Brunswick investiert.

wurden in die “Fitmachung” der Cannabis-Lebensmittelfabrik in Winnipeg und in den 76 Hektar großen Cannabis-Campus in New Brunswick investiert. +20 Mio. CAD investiert man in die Kapazitätsvergrößerung der Brauerei in Toronto (200.000 Hektoliter pro Jahr), in der in Zukunft Cannabisbier gebraut werden wird.

investiert man in die Kapazitätsvergrößerung der Brauerei in Toronto (200.000 Hektoliter pro Jahr), in der in Zukunft Cannabisbier gebraut werden wird. 30 Mio. USD (40 Mio. CAD) wurden zur Entwicklung eines hermetischen Dosier-Verschlusses für Arzneibehältnisse investiert, der sowohl die Lagerfähigkeit, als auch die Wirksamkeit verbessert.

wurden zur Entwicklung eines hermetischen Dosier-Verschlusses für Arzneibehältnisse investiert, der sowohl die Lagerfähigkeit, als auch die Wirksamkeit verbessert. 10 Mio. CAD sind die 57 eigenständigen, hochwertigen Cannabis-Produkt- und Dienstleistungsmarken von Agraflora wert



Diese insgesamt 85 Millionen CAD sind lediglich die Investition im “Downstream”-Bereich, also in der Verarbeitung von Cannabis für den Endkunden.

Die Investitionen im Upstream-Sektor, also der Erzeugung von Cannabis, sind ebenso gigantisch. Sage und schreibe 40 Mio. CAD investierte man in die Ausstattung und Inbetriebnahme von AA Heidelberg und in die Umfunktionalisierung eines gigantischen Glashauses in Delta/BC (2,2 Mio. Quadratfuß) für den Anbau von Cannabis – gesamt also 125 Mio. CAD, und das bei einem Börsenwert von 60 Mio. CAD und einem möglichen Umsatz von mehreren Milliarden CAD.

Nun steht das Unternehmen an der Schwelle, an der sich alle Vorbereitungsarbeiten bezahlt machen werden. Das Delta-Glashaus steht offensichtlich kurz vor der Genehmigung durch die Behörden für die erste Ausbaustufe. Aber auch die “Edibles”-Fabrik in Manitoba ist bereit, den Betrieb aufzunehmen, sobald diese von den Behörden im Einklang zu den Bestimmungen kommissioniert wurde.

Megajahr 2020! – Warum wir dieser Überzeugung sind, ist einfach erklärt!

Dass 2020 nicht nur ein erfolgreiches Jahr für das Unternehmen, sondern auch für die Aktionäre dieses Unternehmens wird, daran hegen wir keinen Zweifel! Will man hohe Gewinne realisieren, dann sollte man einen Einstieg in die Aktie jetzt erwägen.

Die projektierte Cannabis-Produktion von AgraFlora Organics Int. (WKN: A2N9KA) wird 2020 ca. eine idente Größe wie jene von Aphria Inc. (TSX: APHA) erreichen (genaue Zahlen später), und dennoch beträgt der Börsenwert von AgraFlora derzeit nur rund ein Zwanzigstel der Marktkapitalisierung von Aphria (Agraflora News).

Die Abmessungen der gesamten Anlage sind mit 2,2 Mio Quadratfuß gewaltig:

Nur das Cannabis-Glashaus in Smith Falls von Canopy Growth Corp. (TSX: WEED) ist größer.

Das Glashaus in Edmonton in Alberta von Aurora Cannabis (TSX: ACB) ist 100.000 sq ft kleiner.

Das Leamington-Glashaus in Ontario von Aphria Inc. (TSX: APHA) ist sogar 700.000 sq ft kleiner.



Was den Umstand der unfassbaren Unterbewertung noch weiter “erschwert”, ist die Tatsache, dass man sich gemeinsam mit einem der traditionsreichsten Süßwarenhersteller des Landes mit einem Joint Venture auf die Herstellung von “Cannabis-Esswaren” (Edibles) vorbereitet, die in der größten Anlage Kanadas in diesem Sektor durchgeführt werden soll. (Agraflora News).

Die internen Erwartungen für die Lebensmittelsparte sind groß: “Edibles and Infusions anticipates its recently acquired 51,500 square foot edibles manufacturing facility will be fully operational by the first quarter of 2020 and, once optimized, will be capable of generating in excess of $750 million in annual sales revenue.” – Auszug aus einer News von AgraFlora

AgraFlora Organics Int. (WKN: A2N9KA) schließt schon im vorhinein Liefer- und Lizenzverträge ab. Das bedeutet, dass man schnell mit dem Verkauf in verschiedenen Sektoren des Cannabis-Business loslegen kann, sobald die Produktion angelaufen ist.

Die internen Prognosen von AgraFlora zeigen, dass die Delta-Facility des Unternehmens nach Erhalt der oben genannten Standard-Anbaulizenz von Health Canada bis 2020 der viertgrößte lizenzierte Produzent (LP) in Kanada sein wird.

Produktionsvergleich 2020 geschätzt:

Firma Gramm Cannabis 2020 (geschätzt) Börsenwert (CAD) Aurora Cannabis 700 Mio. 1,55 Mrd. Canopy Growth Corp. 525 Mio. 7,83 Mrd. Aphria 255 Mio. 1,26 Mrd. AgraFlora & PSC 251 Mio. 0,06 Mrd. Tilray 225 Mio. 1,2 Mrd.

In der aktuellen Unternehmenspräsentation von AgraFlora (diese können Sie über die Webseite von AgraFlora selbst anfordern) quasi nur als “Beiwerk” vermerkt, erscheint in unseren Augen aber genauso als ein weiterer “Company Maker”, nämlich das erst vor kurzem lancierte Joint Venture mit einer führenden Brauerei der Großmetropole Toronto.

Agraflora Marken

Potluck – Cannabis Getränke / https://www.hellopotluck.com/ Healthcap – neuartiger Verschluss für Pharma Flaschen / https://www.healthcapholdings.com/ HempRX – Cannabis Hautpflege Edibles and Infusions – Cannabis Lebensmittel / https://ediblesandinfusions.com/ Howl Brands – Cannabis im Sport / https://www.howlbrands.com/ Eurasia – CBD Produkte für China / True Focus – wenn man es übertrieben hat / https://www.shoptruefocus.com/ Whole Hemp Health – Premium Hautpflege / https://wholehemphealth.ca/



Bewertung: Massives Upside offensichtlich

Die wirklich Großen der Branche bringen Milliardenbewertungen auf die Börsenwaage. Selbst wenn nur ein Teil der ambitionierten Pläne des AgraFlora-Managements aufgeht, erscheint auch eine zukünftige Milliardenbewertung des Unternehmens keineswegs utopisch. Aber machen Sie einfach Ihre eigene Due Diligence…

Unsere Meinung: Bei den Aussichten und der vergleichsweise hierzu sehr niedrig erscheinenden Bewertung – so meinen wir – gehört AgraFlora wohl offensichtlich zu den aussichtsreichsten Cannabisaktien am Markt.

Wie immer gilt: Informieren Sie sich selbst über AgraFlora!

Webseite: https://agraflora.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

