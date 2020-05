Aktien-Tipp vom Vermögensverwalter: Perle der Finanzbranche

Das Corona-Virus legt viele Branchen lahm. Es gibt aber auch Ausnahmen. Igor Krutov, Research-Leiter bei Vontobel Asset Management, erklärt, warum gerade Aktien der Londoner Börse in turbulenten Marktphasen ein guter Kauf sind.Selten war der Vergleich mit einer Achterbahnfahrt an den globalen Finanzmärkten so zutreffend wie in diesen Tagen. Der Kampf um die Eindämmung des Coronavirus und seine Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben die Marktbewegungen in den vergangenen Monaten weitgehend dominiert.Die Aktienkurse fielen drastisch, da die weltweiten Lockdown-Maßnahmen zu einem dramatischen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten führten. Der Eurozone Composite Purchasing Managers' Index von IHS Markit etwa stürzte im März um über 20 Punkte auf 31,4 ab, was ein...