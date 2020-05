Der Börsencrash wird grausam

Das eigene Vermögen zu retten hat in der Corona-Krise für viele Investoren Priorität. Sie sollten aber den richtigen Weg wählen. Im Ausland gibt es für deutsches Anlegergeld das geflügelte Wort „stupid german money“. Es bedeutet im Grunde genommen übersetzt, dass die Deutschen zu ängstlich investieren und dann oft auch noch in die falschen Vehikel. Der Neue Markt, die Lehman-Krise mit ihrem massiven Zufluss in aktiv gemanagte offene Immobilienfonds, Schifffonds oder Filmfinanzierungen sind da nur einige Beispiele. Gegenwärtig rennen viele ängstliche Anleger den Crash-Propheten aus der Fonds-Szene nach.