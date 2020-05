publity AG meldet Immobilien-Verkauf

Das Immobilien-Unternehmen publity AG meldet den Verkauf einer Immobilie am Dortmunder Flughafen. Das Objekt habe man als Asset Manager betreut, so die Scale-notierte Aktiengesellschaft am Freitag. „Der entsprechende Verkaufsvertrag wurde nun notariell beurkundet, das Closing der Transaktion wird bis Ende 2020 erwartet”, so publity weiter.Zu den finanziellen Details des Deals macht das Unternehmen am Freitag keine konkreten ...