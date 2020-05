Der Immobilienmarkt in Deutschland könnte in Bewegung geraten. Ein Zusammenschluss von LEG Immobilien und TAG Immobilien ist möglich. Die beiden Gesellschaften führen entsprechende Gespräche. Das bestätigt LEG Immobilien am Nachmittag.Falls die Gespräche erfolgreich verlaufen, würde LEG Immobilien den Aktionären von TAG ein öffentliches Angebot unterbreiten. Die TAG-Aktionäre könnten ihre Aktien dann in LEG-Aktien ...