Staatlich gelenkte Geldbewegungen in unruhigen Zeiten – Härteprobe für die Modern Monetary Theory im Kampf gegen die Folgen der Covid-19-Krise

Bürger in den Europäischen Ländern sind es heutzutage aus allen Branchen und Bereichen längst gewohnt, dass immer mal wieder ein neuer Begriff durch die Gazetten geistert, oder wie der Volksmund es süffisant umschreibt, eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Die Crux an diesen neuen Säuen ist, dass jede genau so ist, wie die vorangegangene, insbesondere dann, wenn sie in Form von Würsten am Haken hängt, oder als Koteletts unter der Glastheke liegt.