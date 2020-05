Ein deutlicher Kursgewinn prägt heute die Entwicklung bei der TUI Aktie. Aktuell notiert der Aktienkurs des Reise-Konzerns bei 3,823 Euro auf Tageshoch und gewinnt knapp 13 Prozent an Wert. Für den Anstieg sorgt in erster Linie die Reaktion der Anleger an der Börse auf ein Interview des TUI-Chefs Fritz Joussen mit der „Rheinische Post” vom Wochenende. Dass der Konzern Ende Juni Flugreisen unter anderem nach Mallorca nach dem ...