Wirecard – Spezialwebinar

Liebe Leser, ab 18 Uhr ist es soweit – Spezialwebinar zu Wirecard. Anmelden gerne bei uns, die passenden Links habt Ihr bekommen. Wer es nicht schaffen sollte, der bekommt morgen die Aufzeichnung bei uns im Börsenbrief. Dann schauen wir uns auch gemeinsam an, was man mit einer 110%er-Vola auf Wirecard – 3 Monate am Geld – so alles anstellen kann. Ja, richtig gelesen, 110%. Diese Volatilität zeigt kein anderer Wert, nicht einmal ansatzweise und daher ist das Tradingspektrum bei Wirecard so großartig.