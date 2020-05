Wirecard – der nächste Schock

Wirecard-Aktionäre kommen derzeit nicht zur Ruhe. Am späten Montag Abend teilt Wirecard mit “- Konzernabschlussprüfung 2019 bislang ohne wesentliche Feststellungen - Veröffentlichung des Konzernabschlusses am 18. Juni 2020 - Unternehmen erwartet ein uneingeschränktes Testat”. Damit verschiebt man den Abschluss um 14 Tage nach hinten, die JHV wird ebenfalls deutlich verschoben. Skeptiker dürften sich an die Abläufe vor dem KPMG-Bericht erinnert fühlen. Wir besprechen die Aktie seit 07.45 Uhr in unsere Börsenbrief. Hier können Sie uns testen.