Interview mit Sven Hohmann: Welche Entwicklung nimmt Corona auf die Baubranche

Die Corona-Krise wirkt sich stark auf die Veranstaltungsbranche, die Gastronomie und die Reisebranche aus - aber was für Auswirkungen hat die Corona-Epedemie insgesamt auf die Bauwirtschaft? Was für Entwicklungen sind in der Zukunft in diesem Bereich zu erwarten? Über diese Thematik haben wir uns mit Sven Hohmann unterhalten. Herr Hohmann ist der Geschäftsführer von der ibau GmbH und in dieser Funktion zuständig für den deutschsprachigen Geschäftsbereich der Infopro Digital Gruppe und ein Experte in der Baubranche mit langjähriger Erfahrung.

Bild: Interviewpartner: Sven Hohmann. Bildquelle: Sven Hohmann / www.ibau.de

Herr Hohmann, die deutsche Wirtschaft ist seit über zwei Monaten im Griff von Corona und es gibt nur langsam Lockerungen für die Unternehmen. Welche Auswirkungen hat das Coronavirus momentan auf die Entwicklungen in der Baubranche?

Pauschal kann man diese Frage nicht eindeutig beantworten. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass es in der Bauindustrie unterschiedliche Beteiligte gibt. Grob unterscheiden kann man den Bereich der Architekten und Planer, der ausführenden Unternehmen im Industrie- und Handelsbereich und die Auftraggeber. Abgesehen davon kann man erkennen, dass die Auswirkungen von der jeweiligen Bauphase abhängen.

Grundsätzlich ist die Baubranche bisher nicht so heftig betroffen wie andere Wirtschaftszweige - beispielsweise die Tourismusbranche. Es gilt zu berücksichtigen, dass in der Baubranche die wirtschaftlichen Einschnitte häufig erst mit einem zeitlichen Verzug zu erkennen sind. Aus diesem Grund gibt es noch keine Entwarnung für die Baubranche.

Wie bewerten Sie die Stimmung in der Baubranche und welche Entwicklung erwarten Sie?

Es lassen sich bei einer genauen Betrachtung unserer aktuellen Daten des Ausschreibungsgeschäfts und durch Gespräche mit Bauträgern, Architekten und Investoren klare Tendenzen bei der zu erwartenden Entwicklung ablesen. Bei den Auftraggebern sind die stärksten Auswirkungen zu erkennen, obwohl bisher mit rund 61 Prozent ein großer Anteil der Bauvorhaben noch planmäßig realisiert wird. Es zeichnen sich jedoch zurückhaltende Tendenzen bei den Planungen von neuen Projekten ab. Durch die vorhandene Planungsunsicherheit sinkt die Zahl der geplanten Bauvorhaben stetig.