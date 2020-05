Columbia Threadneedle Analystin: Goldenes Zeitalter in der Medikamentenforschung

Ein Beitrag von Isabel Buccellati, Senior Equity Analyst bei Columbia Threadneedle Investments:

In unsicheren Zeiten zahlt sich ein Engagement in hochwertigen, defensiven Wachstumsunternehmen mit starken Bilanzen und nachweislichem Innovationserfolg aus. Keine Unternehmensgruppe verdeutlicht dies besser als die europäischen Pharmaunternehmen. In einer Zeit der innovativen Medikamentenentwicklung sind sie auf klarem Wachstumskurs, denn die Zahl ihrer Produktkandidaten in der Pipeline übersteigt die der Patentabläufe.

Aufgrund der Turbulenzen, die durch das Coronavirus ausgelöst wurden, müssen viele Unternehmen um ihr Überleben kämpfen. Die Zukunft der europäischen Pharmaunternehmen – vor allem von Großkonzernen wie AstraZeneca, GlaxoSmithKline, Novartis, Novo Nordisk, Sanofi und Roche – scheint dagegen relativ sicher.