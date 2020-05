NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürfte es auch am Donnerstag weiter aufwärts gehen. Allerdings zeigen sich in der jüngsten Aufholjagd womöglich erste Ermüdungserscheinungen. Rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial mit 0,8 Prozent fester bei 25 743 Punkten. Nach dem Sprung zurück über die Schwelle von 25 000 Punkten zu Beginn der verkürzten Handelswoche hatten die Anleger am Vortag den Dow mit einem Kursplus von mehr als zwei Prozent weiter nach oben getragen.

Investoren setzen derzeit auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung in der Corona-Krise und die Aussicht auf umfangreiche Rettungspakete der Notenbanken und Staaten. Wenngleich Marktbeobachter bereits vor einer Überhitzung des Marktes waren, hatten sich die Anleger zuletzt selbst durch die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China nicht von Aktienkäufen abhalten lassen.