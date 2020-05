FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag an ihre moderaten Vortagesgewinne angeknüpft. Der für den Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future stieg zuletzt um 0,20 Prozent auf 172,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,447 Prozent.

Gestützt wurden die Staatsanleihen zum einen durch den wieder nachgebenden Aktienmarkt. Der sich immer mehr zuspitzende Streit zwischen China und den USA hatte die Kurse an den europäischen Börsen zwischenzeitlich deutlich ins Minus gedrückt. US-Präsident Donald Trump will sich an diesem Freitag zum weiteren Vorgehen angesichts eines vom chinesischen Volkskongress verabschiedeten restriktiven Sicherheitsgesetzes für Hongkong äußern. Dieses umgeht Hongkongs Parlament und wäre der bisher weitgehendste Eingriff in die eigentlich garantierte Autonomie. Die Anleger agierten vor diesem Hintergrund vorsichtiger und scheuten Risiken; im Gegenzug waren die als sicher geltenden Staatsanleihen gefragt.