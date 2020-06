Discount-Zertifikate und Aktienanleihe eignen sich grundsätzlich für alle Anleger, die eine defensive Positionierung auf die Henkel-Vorzugsaktie suchen.

Nichtzyklische Konsumgüter hinken zwar in starken Marktphasen aufgrund der fehlenden Wachstumsfantasie oftmals den konjunktursensitiven Branchen und dem Technologiesektor hinterher, können sich in Krisenzeiten jedoch als robust erweisen. So bestätigte Henkel-Chef Carsten Knobel gegenüber dem Handelsblatt, dass Henkel bislang keinen Anlass zu Kurzarbeit oder Kündigungen hatte und ein Stellenabbau ebenfalls nicht geplant sei, wohl aber effizienter werden müsse. Henkel Vorzüge (DE0006048432) notierten im Jahreshoch (6.2.20) auf 96 Euro und haben sich von März-Tief bei 65 Euro auf aktuell 80 Euro erholt – mit den richtig gewählten Zertifikaten können Anleger das Risiko eines Rückschlags reduzieren und bereits von einer Seitwärtsbewegung profitieren.

Henkel Vz. im September über 80 Euro oder über 75 Euro