Zuletzt schöpften Investoren durch einen schwächeren US-Arbeitsmarkt wieder Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen, die Europäische Zentralbank EZB könnte aller Wahrscheinlichkeit nach bereits im Juni mit Senkungen beginnen, die US-Notenbank Fed könnte sich laut Aussagen einiger Analysten jedoch bis September Zeit lassen. Nichtsdestotrotz nahmen dies die Märkte zu Beginn dieser Handelswoche positiv auf und konnten um einige Prozent zulegen. Ein echter Durchbruch ist Bullen bislang aber noch verwehrt geblieben, sowohl beim Euro Stoxx 50 sowie dem Deutschen Aktienindex DAX.

Für einen erfolgreichen Abschluss des potenziellen Doppelbodens im Bereich von 4.880 Punkten bedarf es eines Wochenschlusskurses mindestens über dem Niveau von 5.030 Zählern. Im Anschluss könnte eine Aufwärtsbewegung zurück an die Rekordstände von 5.121 Punkten starten, eine überschießende Welle könnte sogar an 5.135 Punkte heranreichen. Da aus technischer Sicht allerdings noch eine zweite Verkaufswelle fehlt, sollten Investoren stets auf einen weiteren Kursrutsch zumindest in dem Bereich des 200-Tage-Durchschnitts bei 4.791 Punkten unterhalb von 4.880 Zählern vorbereitet sein. Vermutlich werden erst die kommenden Tage eine ausreichend gute Signallage für ein Investment in die eine oder andere Richtung hervorbringen.