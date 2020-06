Am Ende des gestrigen Handelstages für die Wirecard Aktie war es wie (mit einer Ausnahme) immer in den letzten Tagen: Der DAX-Wert rannte vergeblich auf eine charttechnische Hürde rund um die Marke von 95 Euro an und blieb hier hängen. Heute Morgen verzeichnet Wirecards Aktienkurs zudem einen leichten Kursabschlag: Aktuelle Indikationen für die Fintech-Aktie notieren bei 93,01/93,29 Euro, nachdem es gestern mit 94,45 Euro aus dem ...