US-Tamtam gegenüber China

Ton gegenüber China verschärft sich weiter im US-Wahlkampf.



Mit mehr Marktvolatilität ist zu rechnen.



von Fabrice Jacob, CEO JK Capital Management Ltd., ein Unternehmen der La-Française-Gruppe, zur aktuellen Situation zwischen den USA und China.

Ist Donald Trump ein Papiertiger? Das ist die wachsende Meinung in Asien, während wir Zeugen seiner täglichen Hetzrede gegen die chinesische Regierung werden, die mehr als alles andere einer Wahlstrategie ähnelt, um Joe Biden im November zu besiegen. Die wachsende Aggressivität gegenüber China, die in auffälligem Kontrast zu einer ausbleibenden Reaktion Pekings steht, lässt uns fragen, welche Maßnahmen Trump gegen China ergreifen könnte, um China so zu schaden, dass es den Forderungen Trumps nachgebe. Und was verlangt Trump von China überhaupt? Es ist alles andere als klar, abgesehen von der Reform seines politischen Systems, was offensichtliches Wunschdenken ist.

Eine im Mai ergriffene Maßnahme zielte auf Huawei ab. Die gegen Huawei verhängten Sanktionen waren jedoch lange im Voraus angekündigt worden, sodass das Unternehmen genügend Zeit hatte, die US-Chips zu beschaffen, die es für die Herstellung von 5G-Telekommunikationsgeräten benötigt. Angesichts der Schäden, die China und die USA einander zufügen können - sollte China auf die Sanktionen gegen Huawei mit einem Verbot aller Exporte von US-Chips nach China reagieren - halten wir es für wahrscheinlich, dass eine Einigung erzielt wird, bevor Huawei die US-Lieferungen ausgehen. Die Tatsache, dass Huaweis Chiphersteller TSMC am gleichen Tag ankündigte, dass er in Arizona eine 12 Milliarden US-Dollar teure Fabrik zur Herstellung von Chips, einschließlich der höchstwahrscheinlich für Huawei bestimmten Komponenten, bauen werde, ist kein Zufall. Peking hatte monatelang damit gedroht, eine Liste "unzuverlässiger Unternehmen" aufzustellen - also US-Firmen, die China gegebenenfalls auf eine schwarze Liste setzen könnte. Staatlich kontrollierte Zeitungen brachten bereits die Namen von Boeing, Apple, Cisco und Qualcomm in Umlauf.