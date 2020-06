Die Wirtschaftsdaten - sehen nicht gut aus, bessern sich aber.

Eine schrittweise Wiederöffnung und Hilfspakete wurden gut aufgenommen

Die Finanzmärkte waren im Mai von der schrittweisen Wiederöffnung in mehreren Ländern begünstigt, wobei sich die Politiker von den Corona-Zahlen leiten ließen. Dies geschah nicht zuletzt in Verbindung mit einer Reihe von Verhaltensregeln, aber auch mit der Erkenntnis, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen eines länger andauernden Shutdowns fast unüberschaubar werden können. Deshalb wurde die schrittweise Wiederöffnung auch mit enormen Hilfspaketen garniert. Neben den nationalen Initiativen diskutiert auch die EU ein gigantisches Hilfspaket, wobei Emmanuel Macron und Angela Merkel über 500 Mrd. EUR sprechen. Das deutsche Verfassungsgericht warf jedoch ein Haar in die Suppe, und zwar in der Form, dass Stützungskäufe durch die Europäische Zentralbank in Deutschland verfassungswidrig sein können.

Mehr als 30 Millionen Menschen in den USA haben sich in den letzten Wochen arbeitslos gemeldet. Ökonomen veranschlagen, dass davon bis zu 10 Millionen auf kurze Sicht, wenn COVID-19 abgeflaut ist, keine neue Arbeit finden werden. Damit ist das über 10 Jahre verzeichnete Jobwachstum im Laufe eines Monats zu Boden gefallen. Die amerikanische Zentralbank ist darauf sehr aufmerksam, und mehrere Anreizmaßnahmen könnten unterwegs sein - zusätzlich zu den massiven Kapitalspritzen, die die US-Wirtschaft bereits erhalten hat. Es gibt jedoch auch Lichtblicke. Die auf die Zukunft gerichteten Industriebarometer zeigten bei der jüngsten Feststellung eine gewisse Besserung. Sowohl in den USA als auch in Europa. Es ist noch ein weiter Weg, die Tendenz ist jedoch dieselbe wie in China, wo der Ausbruch bereits im Dezember stattgefunden hatte, und wo die Konjunkturbarometer jetzt wieder fast auf neutralem Niveau sind, allerdings noch nicht wieder auf dem Niveau der Zeit vor Corona.

Ein wirksames Mittel gegen Corona

Die Anleger in der ganzen Welt hatten ihren Blick steif auf die Corona-Zahlen gerichtet, hielten aber auch ein wenig danach Ausschau, ob ein Mittel gegen Corona unterwegs war. Am besten ein Impfstoff, was auf kurze Sicht nahezu utopisch ist, aber als eine Alternative dazu auch Mittel, die für die Patienten einen milderen Krankheitsverlauf bedeuten. Und zur Freude des Marktes scheint letztgenanntes der Fall zu sein, und zwar in Form von Gileads Produkt Remdesivir, das ursprünglich zur Behandlung von Hepatitis entwickelt wurde. Die Nachricht über Tests, bei denen die Sterberate bei COVID-19-Patienten um bis zu 80 % reduziert wurde, traf bei Ärzten und Anlegern auf Anerkennung.