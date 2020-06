Der Nasdaq 100 krönte seine fulminante Erholungsrally kürzlich mit einem neuen Rekordhoch. Mit dem Überschreiten des Februar-Hochs und mit dem Vorstoß über die 10.000er Marke hinweg setzte der Index ein starkes Zeichen. Zuletzt sah sich der Index jedoch mit kräftigen Gewinnmitnahmen konfrontiert. In deren Verlauf wurde bereits ein wichtiges Unterstützungsniveau auf Belastbarkeit getestet…

Der Ausbruch über die ehemalige Widerstandsmarke von 9.500 Punkten und das Überschreiten des Februar-Hochs (9.736 Punkte) leitete zunächst eine neue Haussephase im Nasdaq 100 ein. Der Index entwickelte daraufhin gleich ansprechende Aufwärtsdynamik und drang über die 10.000er Marke vor. Bis auf knapp 10.155 Punkte ging die wilde Jagd noch, ehe die aktuellen Entwicklungen Gewinnmitnahmen initiierten.

In diesem Zusammenhang war es eminent wichtig, dass der Bereich um 9.500 Punkte dem ersten Ansturm standhalten konnte. Wäre es zu einem Durchmarsch gekommen, hätte die Rückzugsbewegung womöglich noch einmal richtig Fahrt aufgenommen. So aber besteht weiterhin die Chance, dass sich der Nasdaq 100 im Bereich von 9.500 Punkten stabilisieren kann.

Wir erwarten uns durch den Handelsverlauf in den nächsten Tagen wichtige Aufschlüsse. In Bezug auf den Nasdaq 100 lautet die aktuell zentrale Frage: Muss die Rekordjagd vorerst für beendet erklärt werden oder gelingt es dem Index, neue Kraft zu schöpfen und noch einmal einen Vorstoß in Richtung 10.155er Marke zu lancieren?

Die letzte Phase der Aufwärtsbewegung wurde vor allem von den großen Tech-Aktien bestimmt. Der Aufwärtsbewegung im Technologiesektor mangelte es sozusagen zuletzt an Breite. Wenn man so will stand die Aufwärtsbewegung im Nasdaq 100 zuletzt auf tönernen Füßen, statt auf einem starken Fundament.

Solange der Nasdaq 100 oberhalb von 9.500 Punkten notiert, sehen wir ihn jedoch unverändert in der komfortablen Lage, die Aufwärtsbewegung jederzeit wieder aufnehmen zu können und die 10.155 Punkte erneut attackieren zu können. Sollte es hingegen unter die 9.500 Punkte gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall müsste mit einer Ausdehnung der Bewegung auf 9.000 Punkte oder gar 8.670 Punkte gerechnet werden.

Kurzum: Eine rasche Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung ist dem Index trotz des Rücksetzers durchaus zuzutrauen. Das gilt zumindest solange der Index oberhalb von 9.500 Punkten notiert. Wichtige Etappenziele auf der Oberseite stellen nun die Bereiche um 9.736 Punkte sowie um 10.155 Punkte dar. Ein signifikanter Rutsch unter die 9.500er Marke könnte den Index jedoch in Bedrängnis bringen…