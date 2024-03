Wenn es läuft, dann läuft es. Das gilt auch mit Blick auf die SAP-Aktie. Diese nähert sich beständig der Marke von 200 Euro an.

Ein Ende der Kursrally ist nicht auszumachen. SAP beendete die jüngste Konsolidierung mit einem Ausbruch über die 180 Euro. Die Aktie wirkt aus charttechnischer Sicht stabil. Anzeichen von Schwäche treten (noch) nicht auf.

Rückenwind gab es für SAP zuletzt von Analystenseite. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ und hoben darüber hinaus das Kursziel für SAP von 200 Euro auf 205 Euro an. Ganz ähnlich sehen es die Analysten von JPMorgan. Diese bestätigten noch einmal ihre Einstufung „overweight“ für SAP und das Kursziel von 205 Euro. Die Ratingagentur Moody´s hob zuletzt die Bonitätseinstufung für SAP von A2 auf A1 an. Auch das spiegelt die fundamentale Stärke des Softwarekonzerns wider.

Zuletzt konsolidierte SAP auf hohem Niveau und bildete eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 170 Euro auf der Unterseite und 180 Euro auf der Oberseite aus. Der Ausbruch über die 180 Euro löste ein frisches Kaufsignal aus, das sich nunmehr bis in den Bereich von 200 Euro entfalten könnte. Solange etwaige Rücksetzer auf 170 Euro begrenzt bleiben, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Sollte es allerdings darunter gehen, wäre Obacht geboten. In diesem Fall müsste die Lage neu bewertet werden.