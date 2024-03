Die Aktie des Reise- und Touristikkonzerns weist im heutigen Dienstagshandel (26. März) ein fulminantes Kursplus auf. Sie eroberte zudem eine eminent wichtige Marke zurück.

Woher das „plötzliche“ Kaufinteresse herrührt, ist nicht so ganz klar. Während die Rally an den Aktienmärkten tobte, übte sich die TUI-Aktie in Zurückhaltung und „schleppte“ sich eher durch die Handelstage. Möglicherweise sieht der ein oder andere Marktakteur nunmehr ein gewisses Nachholpotential für die TUI-Aktie.

Der Ausbruch über die 7 Euro bringt die TUI-Aktie aus charttechnischer Sicht in eine interessante Ausgangsposition. Im Verbund mit den 7,0 Euro bilden die 7,4 Euro einen stark ausgeprägten Widerstandscluster. Vielmehr müsste es „bildeten“ heißen, denn die TUI-Aktie knackte im Verlauf des heutigen Handels bereits die 7,4 Euro.

Aus charttechnischer Sicht gilt es nun. Die Aktie muss den Ausbruch manifestieren. Jeder Tag, an dem die TUI-Aktie oberhalb von 7,4 Euro notiert, ist vor diesem Hintergrund ein guter Tag.

Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Das hatten wir bereits des Öfteren an dieser Stelle an anderen Beispielen thematisiert. Insofern muss es für die TUI-Aktie nunmehr darum gehen, den Ausbruch voranzutreiben, idealerweise gelingt rasch die Rückkehr über die 8 Euro.