Der Dax knüpft auch gleich zu Beginn der neuen Handelswoche an seine beeindruckende Vorstellung der letzten Handelswochen an. Seit dem Fed-Termin wirkt der Index noch befreiter.

Zu den Aktien, die derzeit vorneweg marschieren, zählt die Allianz-Aktie. Die Bewegungsdynamik nahm in den letzten Wochen zu. Die Hausse gewann an Fahrt. Der untere Chart verdeutlicht zudem, dass es das in puncto Aufwärtsbewegung noch nicht gewesen sein muss.

Die Allianz-Aktie strebt in Richtung 300 Euro. Das aktuelle Kursniveau von 270+ Euro bringt die Aktie mittlerweile in den Anziehungsbereich der 300 Euro. Die Bewegung ist allerdings deutlich überkauft. Die Gefahr etwaiger Rücksetzer bzw. plötzlich einsetzender Gewinnmitnahmen ist allgegenwärtig. In diesem Punkt besteht eine Parallele zum Dax.

Von den Unterstützungen bei 256 Euro und 250 Euro hat sich die Allianz-Aktie bereits ein gutes Stück weit entfernt. Sollten Gewinnmitnahmen aufkommen, wären das die ersten potentiellen Bewegungsziele. Mit Blick auf die Oberseite gilt unverändert: Der Weg gen Norden in Richtung 300 Euro ist frei…