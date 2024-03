Wir hätten den Kommentar an dieser Stelle auch mit „Konsolidierung abgeschlossen. Voll Kraft voraus.“ überschreiben können, denn das ist es, was zuletzt bei der Aktie der Deutschen Bank aus charttechnischer Sicht passierte.

Kurz vor dem Erreichen der Marke von 13 Euro setzte die Deutsche Bank zu einer Konsolidierung an. Dabei ging es mit Rücksetzern in Richtung 11,5 Euro durchaus rustikal zur Sache. Der ein oder andere dürfte die Fortsetzung der Kursrally bereits in Frage gestellt haben, doch die Deutsche Bank berappelte sich auf eindrucksvolle Art und Weise.

Der Ausbruch über die 12,8+ Euro / 13 Euro besiegelte das Ende der Korrektur. Das frische Kaufsignal entfaltet derzeit seine Wirkung. Und diese Wirkung hat den Aktienkurs bereits in Richtung 14 Euro und etwas darüber hinaus getrieben. Welche Bedeutung der Kursbereich um 14+ Euro wiederum hat, verdeutlicht der obere Chart.

Im Bereich von 14+ Euro liegt das markante Zwischenhoch aus dem Februar des Jahres 2022. Ein Ausbruch über die 14 Euro würde ein weiteres Kaufsignal auslösen. Dieses könnte die Aktie bis in den Bereich von 15 Euro führen. Doch noch stehen die 14 Euro im Fokus. Das exponierte Kursniveau der Aktie und die zunehmende Überhitzung des Gesamtmarktes könnten jederzeit Rücksetzer provozieren. Etwaige Rücksetzer sollten im besten Fall auf den Bereich von 13 Euro / 12,8+ Euro begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es doch noch einmal eng für die Deutsche Bank werden.