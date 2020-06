cash.life hat am Dienstag die Bilanz für das Jahr 2019 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Gewinn von 280 Millionen Euro sowie ein positives Eigenkapital in Höhe von 16,7 Millionen Euro. Grund für den hohen Gewinn ist die Auflösung einer Steuerrückstellung in Höhe von 280 Millionen Euro. Zuvor war ein Verfahren vor dem Bundesfinanzhof abgeschlossen worden. „Aufgrund der laufenden Gespräche mit dem Finanzamt Berlin ...