50 Jahre Allianz Vermögensbildung Deutschland: „Wir sind dem Ursprungskonzept in der Anlagestrategie über die letzten Jahre treu geblieben“

Andreas Schroeter lenkt seit knapp zwei Jahrzehnten den Fondsklassiker, welcher im kommenden Monat ein halbes Jahrhundert im Vertrieb ist. Im Kurz-Interview spricht er über Innovationen, Nachhaltigkeit und über Maßnahmen während der Corona-Krise.

FondsDISCOUNT.de: Der Allianz Vermögensbildung Deutschland (ISIN: DE0008475062) ist ein Traditionsfonds. Ist man dem Ursprungskonzept der Anlagestrategie über die Jahre grundsätzlich treu geblieben? Was hat sich in den letzten 20 Jahren, also während Ihrer „Regentschaft“, verändert?