Highlights: • Arbeitet am Restart der Pinguico Silbermine in Mexiko • War eine der hochgradigsten Minen der ganzen Region • Von den frühen 1890ern bis 1913 in Betrieb – Jahresbericht aus dem Jahr 1909 liegt vor • Hochgradige Bodenproben mit bis zu 23 g/t Gold und 3.858 g/t (3,8kg) Silber • Oberflächennahes Material auf Halde: 175.000t mit 1,25 bis 1,35 g/t Gold-eq: • 1.000t Erzgestein wurden an die 5km entfernte "Bolanitos" Mill von Endeavour Silver geliefert um u.a. die recovery grades zu testen • Fresnillo und Great Panther im Umkreis von 10km



Bevor wir auf die aktuellen Nachrichten des Unternehmens eingehen, noch kurz einige Hintergrundinfos.



El Pinguico nennt sich das Flagschiffprojekt von VANGOLD MINING (TSX-V: VGLD / WKN: A2PFRJ) (Kurs), welches sich 7km südlich der Stadt Guanajuato inmitten von Mexiko befindet. Von den frühen 1890ern bis zum Jahr 1913 war diese Mine mit 400tpd (Tonnen pro Tag) eine der hochgradigsten Gold- und Silberproduzenten der Region, ehe die mexikansiche Revolution das Projekt zum Stillstand brachte.

Historische Aufnahmen – Quelle: Vangold Mining



Produziert wurde durch den Abbau von zwei Erzvenen, namentlich "El Carmen" und "El Pinguico", die beide Ausläufer der eigentlichen Quelle "Veta Madre" sind, welche sich über eine Länge von 25km über die Region erstreckt und bislang für eine Produktion von insgesamt 1,2 Milliarden (!) Unzen Silber verantwortlich war.



Wer sich für den Jahresbericht des damaligen Betreibers der Mine "Pinguico Mines Company" aus dem Jahr 1909 interessiert, der kann diesen Bericht HIER (Link) gratis einsehen.



Das Management geht davon aus, dass die Haupt-Erzvene unterhalb der bekannten El Pinguico und El Carmen Venen in einer Tiefe zwischen 400 bis 600m verläuft. Bis 250m an die Projektgrenze zu Vangolds Liegenschaft wurde hier bereits abgebaut. Bislang fanden auf Vangold’s Gebiet nur minimale Bohrungen statt um die "Mother Vein" weiter zu erkunden.

Blick auf die Las Torres Mine von Fresnillo aus Sicht von Vangold’s Grundstück – Quelle: Vangold Mining



Das Hauptprojekt liegt nur unweit von Fresnillo (2km), Endeavour Silver (5km) und Great Panther (10km) entfernt. Endeavour hat mit El Cubo und Bolanitos gleich zwei Minen und Verarbeitungsanlagen in der Region, Fresnillo und Great Panther jeweils eine.

Die Nachbarn von Vangold – Quelle: Vangold Mining



Zusammenarbeit mit Endeavour Silver

Am 02. Juni gab man eine interessante Zusammenarbeit mit Endeavour Silver bekannt. Im ersten Schritt sollen 1.039t Erz aus früherer Produktion, also goldhaltiger Abraum zur Verarbeitung an die 28km entfernte Bolanitos Mill geliefert werden, um ein Gold-/Silberkonzentrat herzustellen, welches Rückschlüsse auf die Gewinnungsraten (recovery rates) des Gesteins von Vangold Mining gibt.



Im folgenden Videobeitrag spricht James Anderson, CEO von Vangold Mining über das 1.000t Bulk Sampling welches zusammen mit Endeavour Silver (TSX: EDR) stattfand.







Nur eine Woche später am 09. Juni, konnte man dann die Ergebnisse (Link) vorlegen.

Hauptziel bei solch einem Testlauf ist es genaue Aufschlüsse über die Metallurgie und auch die Gewinnungsraten zu bekommen. Die gewonnenen Daten werden dann dafür genutzt um weiter planen zu können. Ist die Verarbeitung im größeren Still rentabel? Lassen Sich die Daten auf den "underground stockpile" (Abraum im inneren der alten Mine) übertragen?

Illustration Stockpile Vangold Mining



Quelle: Vangold Mining



Die Grafik zeigt uns den "surface stockpile“, - also den oberflächennahen erzhaltigen Abraum aus der früheren Produktion. Dieses Gestein wurde nun bei Endeavour Silver verarbeitet. Insgesamt geht man hier von einem Vorkommen von 175.000 bis 185.000 Tonnen zu 1,25 bis 1,35 g/t Gold-eq (Äquivalent) aus.



Beim "underground stockpile", welcher sich im inneren des Stollens befindet, geht man von einer Gesteinsmenge von rund 148.000t zu 3,57 g/t Gold-eq aus. Aufgrund der höheren Goldgehalte ergäbe sich bei der Verarbeitung dieses Materials auch ein höherer Erlös. Allerdings ist die Frage noch nicht geklärt wie und vor allem zu welchen Kosten dieses Material aus dem Stollen transportiert werden könnte.

Quelle: Vangold Mining



Nun zu den Ergebnissen des 1.000t Bulk Samplings zusammen mit Endeavour Silver



Die durchschnittlichen Recoveries lagen bei 75,2% für Gold (high 77,7%) und bei 60,4% für Silber (high 67,2%), und damit im Rahmen der Erwartungen. Dies alles bei einem ersten Testlauf ohne angepasste Verarbeitungsanlage. Am Ende des Prozesses hatte man 18 Unzen Gold und 913 Unzen Silber gewonnen. Das entspricht zusammen rund 27,5 Unzen Gold-Äquivalent. Berücksichtigt man eine Gold-/Silber Ratio von 96:1 und die oben genannten Gewinnungsraten so ergibt sich ein durchschnittlicher Gehalt von 1,24 g/t Gold-eq. was sich fast exakt mit der historischen Ressource von 1,25 bis 1,35 g/t Gold deckt.



Die nächsten Schritte

Als nächsten Plan hat Vangold den Zugang zum underground stockpile auf der Agenda. Da die Goldgehalte lt. den historischen Daten hier fast 3 mal so hoch sind wie beim oberflächennahen Abraum, möchte man auf Nummer sicher gehen und dieses Gestein ebenfalls auf Kontinuität testen.



Nachdem man sich Zugang verschafft hat, wird auch großes Interesse daran liegen sich den "Colmillo Stope" näher anzusehen. Dieser Teil der Mine war mit Abstand der hochgradigste bis zur Schließung aufgrund er mexikanischen Revolution im Jahr 1913. Auf Seite 5 der aktuellen Unternehmenspräsentation finden Sich Daten von historischen Bodenproben mit u.a. wahnsinnig hohen 23 g/t Gold und 3.858 g/t (3,8kg) Silber.



Insgesamt 8 Proben mit mehr als 10 g/t Gold und 5 mit mehr als 1.000 g/t Silber sind für heutige Verhältnisse absolut Weltklasse.

Quelle: Vangold Mining



Frisches Kapital in der Kasse



Mit der Pressemeldung vom 12. Juni gab man bekannt, dass man durch die Ausübung von Warrants (Bezugsrechten) bislang frisches Kapital in Höhe von 1,164 Mio. CAD in die Kasse bekommen hat. Zusammen mit der vorherigen Cashposition dürfte diese insgesamt nun bei rund 1,4 Mio. CAD (kanadische Dollar) liegen. Weitere rund 14 Mio. Bezugsrechte sind ausstehend die nochmals 1,4 Mio. CAD in die Kasse spülen könnten. Die Nachricht dazu finden Sie hier (Link).



Beim aktuellen Aktienkurs von 0,125 CAD kommt Vangold Mining auf eine Market Cap von 8,4 Mio. CAD. Das 52-Wochentief lag bei 0,03 CAD, das Hoch bei 0,135 CAD.



- Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung handelt -



Weitere Informationen über Vangold Mining finden Sie auf der Website: www.vangoldmining.com



